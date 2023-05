Tiago Pinto prima di Roma-Bayer: "Mourinho sul Psg? Ottima risposta"

ROMA - "Dybala? Per noi è un giocatore molto importante. Non parte dal primo minuto ma i minuti sono 180. E' un campione che gioca tante partite, per arrivare fin qui ci ha aiutato e ci aiuterà anche in questa semifinale". Così il ds della Roma Tiago Pinto intervistato da Sky prima della gara dei giallorossi con il Bayer Leverkusen: "Su Belotti non possiamo dire nulla, è un guerriero che gioca con un fastidio, limitato, infortunato e dolorante. Non è la prima volta che giochiamo con lui ed Abraham davanti: ci fidiamo delle scelte del mister. Noi siamo pronti". Sulle voci che parlando un interesse del Psg su Mourinho, Pinto commenta che: "E' una domanda che mi tranquillizza, ad ogni eliminatoria di questa stagione mi è stata fatta e spero di sentirla a Budapest. Lui ha risposto benissimo, io sono tranquillo".