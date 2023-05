La notte speciale di Totti: Noemi, i vecchi amici e quegli occhi lucidi... FOTO E VIDEO

Era il 2002, Francesco Totti non stava benissimo, e le telecamere, poco prima di Pasqua, lo pizzicarono in tribuna Monte Mario insieme all'allora letterina di Passaparola Ilary Blasi. Come è andata la storia si sa, come è finita pure. Stasera, per la prima volta dopo 21 anni, Totti era allo stadio con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Ed è stata una serata piena di emozioni, non solo per il "debutto" con Noemi (con loro anche il primogenito di Francesco, Cristian, quasi 18 anni), ma anche per l'emozione, da occhi lucidi, che Totti ha provato quando, al momento dell'inno, tutto l'Olimpico si è colorato di giallo e di rosso. Francesco lo ha immortalato con il suo telefono (come Noemi) e poi ha pubblicato foto e video su Instagram