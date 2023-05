Roma, Damiano dei Maneskin pazzo di Bove: la dedica sui social

ROMA - Con il suo gol, Edoardo Bove ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Roma, uscita dall'Olimpico con un 1-0 contro il Bayer Leverkusen nell'andata della semifinale di Europa League. Una rete essenziale per la squadra di Mourinho ed emozionante per il giovane centrocampista, da romano e romanista. In campo Bove ha ricevuto la standing ovation dell'Olimpico e anche sui social sono arrivati tantissimi complimenti e dediche, tra cui una di Damiano David, il frontman dei Maneskin.