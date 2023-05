Roma, record di Rui Patricio col Bayer Leverkusen: ecco perché

ROMA - Non solo il clean sheet in una semifinale europea: dopo la partita con il Bayer Leverkusen, per il portiere della Roma Rui Patricio c'è un altro motivo per sorridere. Aver difeso i pali giallorossi nella serata dell'Olimpico, è valso a Rui Patricio la presenza numero 67 in Europa League, facendolo diventare così il giocatore con più presenze in assoluto nella competizione. In occasione dello scorso match con il Feyenoord, infatti, il portiere portoghese aveva agganciato a quota 66, il difensore austriaco Alexander Dragovic: ora Rui Patricio (che ha preso parte all'Europa League anche con Sporting e Wolverhampton) è il primatista assoluto.