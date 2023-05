Roma, incroci di mercato: Mourinho parla con gli agenti, Smalling tratta

Metti José Mourinho a Trigoria e metti due collaboratori di Jorge Mendes, il suo storico agente. Metti Pinto impegnato in altri incontri e i Friedkin, come al solito, impegnati in riunioni top secret. Viene immediato pensare che Mou, parlando con Hugo Valdir e Luis Correia, abbia fatto il punto sul futuro. Magari lontano da Roma. Possibile, forse addirittura probabile. Ma la realtà è che, in questo momento, José Mourinho ha in testa solo una cosa: il Bayer Leverkusen. A Bologna stravolgerà la Roma, in Germania non stravolgerà niente di quanto fatto finora: allenamento di rifinitura a Trigoria, solo conferenza alla BayArena, squadra concentrata su un traguardo che sarebbe storico. Perché due finali europee di fila la Roma non le ha mai fatte. E Mourinho lo sa, come sa che la stanchezza dei suoi giocatori può essere supportata dall’amore di una tifoseria che, da giovedì sera, non pensa che al ritorno a Leverkusen. Per Mourinho è lo stesso. Non c’è futuro, ora, ma solo presente. E quindi anche se gli incontri con due uomini che conoscono benissimo il mercato - e il suo pensiero - fanno pensare che la strada da Roma sia sempre più lontana, Mourinho ragiona sul campo. Si rilassa con il tennis e intanto prepara il ritorno della semifinale partendo dal risultato positivo maturato giovedì sera: una partita studiata alla perfezione nella quale ha annientato tutte le pedine di qualità di Xabi Alonso. Dalla marcatura a uomo di Mancini su Wirtz, alla fase ossensiva di Spinazzola a bloccare Frimpong, fino a un Diaby annullato da Ibañez con la partecipazione di Matic. Lo stratega Mou ha dato scacco al suo collega spagnolo, adesso servirà un’altra partita perfetta per dare lo scacco matto e far cadere il re delle pedine rossonere.