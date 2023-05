Roma, Nuno Santos torna portiere per un giorno: ecco dove e con chi

Nuno Santos torna portiere per un giorno. Il collaboratore di Josè Mourinho è sceso in campo in una gara amichevole al campo Pio XI tra il Monaco e il Vaticano . Il portoghese ha difeso i pali della squadra monegasca, con la quale giocava anche Pierre Casiraghi . I componenti della squadra del Vaticano sono tutti seminaristi del collegio ecclesiastico.

La storia di Nuno Santos

Nuno Santos, classe 1973, ex portiere di buon livello, è entrato a far parte dello staff di Mourinho nel 2019 per ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri. Il portoghese lasciò il Lilla per seguire lo Special One al Tottenham. Poi lo ha seguito anche nella sua avventura alla Roma.