Roma, Mourinho non porta a Bologna Dybala e Rui Patricio: il motivo VIDEO

ROMA - La Roma è pronta alla trasferta di Bologna, la squadra questo pomeriggio alle 17 ha preso un volo da Fiumicino ma senza alcuni giocatori della prima squadra. Non convocati Dybala, Rui Patricio, ma anche quei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, quindi Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy. Il motivo? La trasferta europea. Mourinho ha deciso di lasciare a casa la Joya e il portiere per farli recuperare le energie. Presente invece Gini Wijnaldum che a Bologna potrà giocare uno spezzone di gara per migliorare la condizione.