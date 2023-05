Roma, emergenza infinita per Leverkusen: si ferma anche Celik

Al minuto 52 di Bologna-Roma è arrivata l'ennesima cattiva notizia della stagione per Mourinho, l'ennesimo infortunio. Ad accasciarsi a terra prima e a uscire dal campo poi è stato Celik, terzino giallorosso che tanto aveva fatto bene nella gara di andata di Europa League con il Leverkusen e che appare ora in dubbio per il ritorno.