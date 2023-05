Bologna-Roma, i Maigoduti in onda al Dall’Ara

Q uando ho saputo che l’arbitro di Bologna-Roma sarebbe stato l’ottimo Orsato, ho immaginato che qualcuno s’aspettasse una partita difficile, forse drammatica. E invece l’arbitrone si è riposato - più o meno come gli altri in campo - inducendomi a sospettare che fosse lì per far contento Mourinho, afflitto da arbitraggi anonimi e dannosi. In verità Mou s’è irritato, al 70’, per un blocco in area di Lykogiannis su Ibañez, ma non c’era motivo. È finita lì. Come la sfida che ha sostanzialmente prodotto noia - non gioia - per tutto un tempo. Il primo, che ha visto l’inutile possesso palla rossoblù (dall’85 al 70%) quando la Roma dei bambini (Missori, Tahirovic, Zalewski e il debuttante portiere Svilar, ventitreenne sicuro come un veterano) ha badato a controllare la situazione. Anche se l’unico tiro quasi gol della partita l’ha firmato Belotti, al 23’, con gran parata di Skorupski.

Cambio nel secondo tempo

Nella ripresa, la partita quasi vera. Quando Mourinho - onestamente propenso a onorare anche il campionato, non solo l’impegno prossimo di Leverkusen - ha mandato in campo Mancini per Celik, il bomberino Bove per Wijnaldum, Abraham per Belotti e addirittura Pellegrini per Solbakken. Un rischio? Forse, soprattutto quando si è visto Abraham sofferente dopo un gesto tecnico forzato. Ma la verità è una sola: Mourinho è uno che non s’accontenta.

Bologna, città del cinema di ricerca, ha mandato in onda al Dall’Ara il vecchio ma indimenticato film “I Maigoduti”, ovvero quelli del mantra “chi s’accontenta gode”: antinostalgici, mai vincenti, soddisfatti - mi suggeriscono - di aver visto gli amati rossoblù fermare nel loro stadio le grandi visitatrici.