Diretta Mourinho: le parole del tecnico dopo Bayer-Roma

Josè Mourinho ha commentato in conferenza stampa il match di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma terminato 0-0. La doppia sfida ha decretato che i giallorossi saranno alla finale di Budapest alla Puskas Arena il 31 maggio . Ad essere decisivo è stato il gol di Bove all 'Olimpico nella gara di andata.

00:12

Mourinho: "Finale più importante di quella dell'anno scorso"

Quale è stata la qualità che Mourinho pensa di aver messo in questa squadra? "Questa finale è più importante di quella dell'anno scorso. Grandi squadre che perdono 4-5 giocatori fondamentali soffrono. Noi invece nelle difficoltà riusciamo a tirare fuori qualcosa in più".

00:10

Mourinho: "Orgoglioso della Roma"

"I ragazzi sono stati straordinari con un controllo emozionale veramente importante. Sono super orgoglioso di loro. Di solito in questi momenti si dice: è un piacere lavorare con loro. Per me non è un piacere, ma un onore".

00:07

Mourinho dopo Bayer-Roma: "Partita epica"

"Mesi fa quando si sono infortunati Smalling, Gini, Paulo... Sono noi abbiamo pensato "è ancora possibile". Sono convinto che anche il più romanista dei romanisti hanno pensato così. I ragazzi trovano sempre organizzazione tattica ed empatia. La partita di oggi è stata epica, contro un grande stadio, un grande avversario e un grande arbitro. Senza di lui sarebbe stata una partita caotica".

00:05

Mourinho e il gruppo

"I ragazzi sono straordinari. Sono qui con loro da due anni, alcuni entrano e alcuni escono. Chi esce ci manca, sono sicurissimo che ha festeggiato anche Sergio Oliveira questa vittoria. Anche io ho un gruppo straordinario di assistenti, analisti, preparatori che lavorano tantissimo". Così Mourinho in conferenza stampa dopo Bayer-Roma.

23:37

Mourinho, il commento sulla finale con il Siviglia

Mourinho viene a sapere in diretta negli studi di Sky che l'avversaria della Roma nella finale di Europa League sarà il Siviglia. "Juve o Siviglia, sono entrambe forti, la mia preoccupazione era andare in finale. Siviglia è una squadra fortissima e ha grande esperienza, poi ci penseremo, ora pensiamo al campionato".

23:36

Mourinho e Xavi

"Per me è molto difficile giocare contro i miei amici, non mi piace festeggiare in faccia agli amici. Xavi sta facendo un lavoro straordinario, faccio un po' fatica ma gioisco dentro".