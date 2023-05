Finale di Europa League, polverizzati i biglietti dei romanisti per Budapest!

Sono terminati i 15.500 biglietti a disposizione dei romanisti per la finale di Europa league di Budapest del 31 maggio. Un'ora dopo l'apertura della vendita libera (prevista alle 17, prima c'era stata quella riservata agli abbonati) i biglietti, anzi i codici necessari per formalizzare poi l'acquisto sui canali Uefa, sono terminati.

Biglietti finale Europa League, richieste folli

Le richieste, d'altronde, erano folli, visto che sommando le varie liste d'attesa on line sono state oltre 120mila le persone in coda per provare a prendere i preziosi biglietti. Chi non ce l'ha fatta potrà provare, nei prossimi giorni, tramite i canali Uefa.