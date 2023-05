Roma, accolto il ricorso su Foti: il vice di Mourinho in panchina a Budapest

Ci sarà anche Salvatore Foti in panchina per la Roma a Budapest. Il ricorso presentato dalla società giallorossa è stato, infatti, parzialmente accolto. Di conseguenza, fa sapere la Uefa, "la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 9 maggio 2023 è modificata come segue: squalifica vice allenatore dell'AS Roma, Salvatore Foti, per due partite di competizioni UEFA per club alle quali avrebbe altrimenti partecipato, per aggressione a un'altra persona".