Il pullman lascia Trigoria: tifosi della Roma in delirio

ROMA - I tifosi della Roma stanno vivendo un sogno: alzare al cielo il secondo trofeo europeo in due anni. Dopo la Conference anche l'Europa League, l'ambiente giallorosso è carico di entusiasmo e aspetta con ansia la finale di Budapest del 31 maggio contro il Siviglia, per la quale è già stato scelto l'arbitro . Prima però c'è il campionato, ci sono la Salernitana e un piazzamento Champions ancora raggiungibile.

300 tifosi caricano la Roma: "Avanti guerrieri"

Focus su Roma-Salernitana intanto, ecco perché fuori dal centro sportivo giallorosso di Trigoria circa 300 tifosi hanno voluto suonare la carica a Mourinho e ai giocatori in vista della partita dell'Olimpico contro la formazione di Paulo Sousa. Fumogeni, bandiere, cori e uno striscione che recita: "Avanti guerrieri, oggi un'altra vittoria!". Bruno Conti e alcuni calciatori si sono affacciati e hanno salutato i tifosi, poi al passaggio del pullman la bolgia e l'ovazione. Appuntamento ora all'Olimpico per un'altra serata da vivere insieme.

L'appello di Mourinho accolto dai tifosi

Dopo lo 0-0 con il Leverkusen e la finale di Europa League conquistata, nel post di Bayer-Roma Mourinho aveva lanciato un appello ai tifosi: "Questa è una squadra incredibile, non so se posso chiedere di più ai romanisti ma questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì quando partiremo da Trigoria per andare all'Olimpico". Detto fatto, i tifosi hanno risposto presente ancora una volta.