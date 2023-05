Biglietti Budapest, ancora pochi minuti per riscattare i tagliandi

Tramite un comunicato ufficiale sul sito la Roma ha annunciato che le 13 di mercoledì 24 maggio saranno l'orario massimo per riscattare i codici di accesso necessari all'acquisto dei biglietti della finale di Budapest in programma il 31 maggio. Oltre questo il club giallorosso ha voluto dare un consiglio ai tifosi...

Il consiglio della Roma ai tifosi per la finale di Europa Leauge

La Roma, oltre ad aver annunciato l'orario massimo per riscattare l'accesso ai codici per l'acquisto dei biglietti per la finale di Budapest ha consigliato ai tifosi di evitare di comprare i biglietti sui canali secondari per evitare tentativi di frode.