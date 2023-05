Finale Roma a Budapest: dai trasporti ai powerbank, tutte le info utili

Roma, tutte le info su Budapest e la Puskas Arena

La Uefa, tramite l'app, ha creato una sezione dedicata esclusivamente alla finale di Budapest. La trasferta vedrà circa 20mila tifosi della Roma presenti nella capitale ungherese e le info necessarie sono state diffuse oggi. La più "turistica" è sicuramente quella che riguarda i trasporti, con il consiglio di arrivare in città 2 giorni prima per godersi il Fan Festival situato in Piazza degli Eroi (Hosok Tere). Per arrivarci sarà necessario prendere l'autobus 100E e scendere alla fermata Deak Ferenc Ter per poi prendere la linea metro1 della metropolitana per 7 fermate. Il dettaglio più importante però è quello che riguarda l'accesso alla Puskas Arena, con il biglietto consentito che sarà esclusivamente in formato elettronico. Sarà permesso dunque il possedimento di piccoli power bank (a Tirana non potevano entrare), a patto che siano di dimensioni minori rispetto al telefono, per evitare che il dispositivo si scarichi. Anche perché, è bene ricordarlo, senza telefono non c'è biglietto. Per quanto riguarda invece borse e zaini potranno entrare solo se di dimensioni non più grandi del formato A4.