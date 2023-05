Roma, Abraham e Smalling esclusi dai convocati dell'Inghilterra

Né Smalling né Abraham, i due calciatori della Roma non figurano nell'elenco dei convocati dell'Inghilterra stilato dal ct Southgate per gli impegni della nazionale inglese a giugno. Il difensore e l'attaccante di Mourinho sono stati esclusi dalla lista dei 25 e non prenderanno parte alle partite contro Malta (16 giugno) e Macedonia (19 giugno) valide per le qualificazioni ai prossimi Europei. Di seguito l'elenco completo dei convocati.