Zalewski: “Roma, sono maturato a Budapest voglio essere titolare”

ROMA - Il giovane difensore della Roma Nicola Zalewski ha preso parte al Media Day in programma nel Centro Sportivo di Trigoria rispondendo alle domande dei cornisti. “Abbiamo la testa giusta per affrontare queste partite - ammette il difensore giallorosso - abbiamo un allenatore che sa come prepararci e come farci arrivare pronti a queste partite. La Champions? Il mister l’ha buttata sull’ironia, abbiamo una rosa spesso colpita da molti infortuni, e così diventa difficile giocare ogni tre giorni”.