Roma, tutti a pranzo insieme: Mourinho svela i dettagli del barbecue

ROMA - Mancano solo sei giorni all'appuntamento più importante della stagione per la Roma . Il 31 maggio la squadra di Mourinho si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia in un match attesissimo in casa giallorossa.

La Roma fa gruppo, barbecue a Trigoria

Pranzo speciale quindi nel quartier generale di Trigoria dove squadra, staff e allenatore si sono ritrovati tutti insieme per un barbecue. Un modo per fare gruppo, per unirsi ma anche per alleggerire la tensione di questi giorni carichi di adrenalina. A postare lo scatto sui social è stato prorprio il tecnico portoghese che lo ha definito: "Il grande barbeque giallorosso".