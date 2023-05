Roma, senti Suso: la frase clamorosa su Mourinho

ROMA - L’attaccante del Siviglia Suso ha parlato ai microfoni di Sky, nel corso del Media Day. Queste le sue parole in vista della finale di Europa League, contro la Roma: “Non abbiamo fatto ancora niente. Or dobbiamo pensare al Real Madrid. Non ci sono tanti giorni per lavorare, cominceremo a pensarci da domenica, dopo il Real. Quando giochi ogni tre giorni è una cosa bella, non hai tempo per pensare tanto, è tutto più veloce. La rosa è piena di tanti buoni giocatori, possiamo cambiare. Mourinho? È un superallenatore, è abituato a giocare queste partite”. sky:sc:838907:17321:e6404a5432b1988ea2e71ec092e8608a