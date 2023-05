La biologa: “Mio padre non sarà alla mia laurea, preferisce Siviglia-Roma”

L'amore per la Roma ha spinto un genitore ad una scelta clamorosa: recarsi a Budapest per la finale di Europa League piuttosto che assistere alla tesi di laurea della figlia. A raccontare l'episodio è la stessa ragazza, che in una trasmissione radiofonica, ha svelato: "Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per Siviglia-Roma a Budapest. Per un uomo di 60anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio".