La Roma contro le discriminazioni: piloterà il progetto Outraged 

La Roma scende in campo in modo deciso contro qualunque forma di discriminazione. Il club giallorosso è il primo club pilota a collaborare con la Uefa con l'obiettivo di sviluppare gli aspetti della Football Sustainability Strategy 2030 inaugurando il progetto Outraged. Si tratta di una serie di documentari UEFA (pubblicati sul canale UEFA.tv) che mirano a creare consapevolezza sulle diverse forme di discriminazione e su come si manifestano nel calcio. I temi principali affrontati saranno il sessismo, l'omofobia e il razzismo, con un'attenzione particolare anche a ciò che significa, nello specifico, essere un rifugiato e giocare a calcio. Alcuni dei più grandi giocatori e allenatori, del passato e del presente, parlano in questi documentari delle loro esperienze personali con il razzismo e la discriminazione ed esprimono il loro punto di vista sul modo migliore per contribuire a sradicare questi problemi dallo sport. Questo kit di strumenti fornisce materiali e supporto per avviare un momento di discussione con i giovani calciatori, i loro genitori, gli allenatori e lo staff della squadra, con l'obiettivo di sviluppare una comprensione comune della discriminazione e del modo migliore per prevenirla nelle sue molteplici forme. Questo progetto è parte della strategia di sostenibilità del Club, che mira a ispirare la prossima generazione di tifosi, giocatori e leader utilizzando lo sport come piattaforma per sostenere l'uguaglianza, la diversità, l'inclusione e il fair play.