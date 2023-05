Marta e il papà a Budapest con la Roma: fake news o verità? Cosa sappiamo FOTO

E se fosse una fake news ad averci conquistato tutti? Ad aver fatto parlare per una giornata intera i social e a essere finita in prima pagina sul Corriere della Sera nel Caffè di Gramellini? E se Marta non esistesse? E' probabile, quantomeno possibile, che il messaggio della ragazza inviato a RadioDue non fosse reale. E' probabile che non esista nessuna Marta, laureanda in biologia, triste perché il padre non sarà alla sua laurea ma a Budapest a seguire la Roma in finale di Europa League. E' chiaro che in questa storia non ci sono certezze, perché Marta potrebbe esistere davvero ma avrebbe scelto, magari per il troppo clamore mediatico, di sparire. Sorpresa e magari spaventata da tutta questa improvvisa popolarità. Ma molte cose, in questa storia, non tornano. Nessuno, ad esempio, ha per ora intervistato lei o il padre. A La Sapienza e Tor Vergata non ci sono lauree in biologia il 31 maggio. La sua non era una telefonata, ma un messaggio letto durante la trasmissione: "I Lunatici". Potrebbe averlo scritto chiunque. E forse il segreto del successo della storia di Marta, finita sui siti e sui giornali di mezza Europa, è proprio questa. "Marta" potremmo essere tutti noi. Marta potrebbe essere la figlia, la sorella e l'amica di tutti. E suo padre potrebbe essere il nostro.