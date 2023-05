Ultimo, lo scudetto del 2001 e la battuta che esalta i tifosi della Roma

"Come immagino l'aldilà? Giallorosso". Ultimo fa impazzire i tifosi della Roma . In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il cantante ha ricordato lo scudetto vinto nel 2001 dalla squadra di Capello. "Avevo solo cinque anni, papà non può portarmi con lui allo stadio; però mi porta a casa una zolla del prato dell’Olimpico, avvolta in una sciarpa giallorossa". Il cantante ripercorre la sua storia calcistica: "Giocavo prima nell’Achillea, una squadra del quartiere Talenti, poi alla Roma Soccer, a Ponte Mammolo. Pensavo di essere forte; invece ero una pippa. Nel calcio serve innanzitutto costanza. E io sono il massimo dell’incostanza".

Ultimo, la fede e l'aldilà

Quando gli viene chiesto se crede o no in Dio, Ultimo risponde che, "sono un po’ bipolare, perché sono dell’acquario, sognatore, con ascendente capricorno, piedi per terra. La mia metà acquario pensa che siamo tutti collegati, che le nostre cellule sono fatte a immagine e somiglianza dell’universo. La mia metà capricorno pensa che siamo animali un po’ più intelligenti, capitati qui per caso, e in mezzo c’è il meglio che riusciamo a fare". Sull'aldilà c'è una certezza. "Lo immagino giallorosso".