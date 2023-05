Roma, Montella elogia Mourinho: "Un genio vincente"

Da calciatore ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana con la Roma. Da tecnico ha guidato i giallorossi e il Siviglia. Vincenzo Montella vivrà la finale di Europa League come un doppio ex. "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me". Quando guidava il Siviglia, ha sconfitto il Manchester United di Mourinho. "Ma non era una finale. Le finali sono sempre incerte, un po' di storia conta, non credo ci siamo favoriti. Sarà importante l'episodio, la calma e l'abitudine", ha dichiarato l'attuale tecnico dell'Adana, che punta su Dybala. "E' un giocatore che fa la differenza, nella Roma ancora di più. Mi auguro possa essere nelle condizioni per potersi esprimere.