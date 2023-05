Manolas e Pjanic festeggiano: lo Sharjah vince la Coppa degli Emirati Arabi Uniti

ROMA - C’è sempre un buon motivo per festeggiare. E gli ex giocatori della Roma Kostas Manolas e Miralem Pjanic in questa stagione hanno avuto modo di farlo con la loro squadra di club. Lo Sharjah - formazione in cui militano i due ex giallorossi - ha vinto la Coppa degli Emirati Arabi Uniti, e al termine della sfida i due compagni di squadra hanno avuto modo di celebrare il successo sul profilo social del difensore greco.