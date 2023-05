Malagò super tifoso: organizza un volo con 140 amici per seguire la Roma a Budapest

Giovanni Malagò è presidente del Coni ma è anche un grandissimo tifoso della Roma. Per questo mercoledì sarà alla Puskas Arena di Budapest a fare il tifo. Non solo: Malagò, a titolo personale, ha organizzato un volo speciale con circa 140 amici per raggiungere mercoledì la capitale ungherese. Nessun regalo, ogni partecipante pagherà la sua quota, ma il volo organizzato renderà più facile la vita a tutti. Non ci sono scali, solo un volo diretto Fiumicino-Budapest a disposizione di chi ha in mano il prezioso tagliando per la finale. Tra gli amici a bordo ci sarà Carlo Verdone.