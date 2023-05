Spinazzola, Cristante e Pellegrini, l’incredibile coincidenza sulle mogli

ROMA - La Roma di Josè Mourinho si prepara alla finalissima di Europa League. I giallorossi scenderanno in campo domani sera (31 maggio, ore 21) alla 'Puskas Arena' di Budapest contro il Siviglia e contenderanno agli andalusi dell'ex Monchi e Lamela il secondo trofeo continentale per club. Un grande traguardo per il club giallorosso, al quale manca l'ultimo step per entrare nella leggenda. I giocatori giallorossi potranno sull'apporto dei tifosi romanisti, attesi in massa nella capitale ungherese e soprattutto delle loro famiglie. In particolare, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e il capitano Lorenzo Pellegrini condividono una curiosa particolarità: ecco quale.