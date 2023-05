Tifosi della Roma spaventati dallo youtuber: "Non toccare la coppa!"

I tifosi a Picarizzi: "Non toccare la coppa!"

"Sono da ieri a Budapest, oggi ho visto la Puskas Arena, ma soprattutto la coppa dell'Europa League. Nei prossimi giorni uscirà del succoso CONTENT. Ps: prima che me lo diciate: non ho toccato la coppa, non so matto", così Picarizzi su Instagram in risposta anche ai tanti tifosi della Roma attenti alla scaramanzia: toccare il trofeo prima di giocare, si dice, porta sfortuna.