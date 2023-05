Di Bartolomei, le parole del figlio che esaltano i tifosi della Roma

ROMA - Una finale europea non capita tutti i giorni e anche chi - in questo periodo dell’anno - può non avere ricordi positivi, cerca di farsi coraggio portando la Roma nel cuore. Luca Di Bartolomei, figlio del capitano del secondo scudetto giallorosso, manda sui social il suo particolare auspicio nel giorno dell'anniversario della morte del padre Agostino , che nel 1994 si sparò al petto. Un evento tragico che scosse il mondo del calcio e che continua a lasciare attonito il popolo romanista. E non solo.

Il post di Luca Di Bartolomei

Agostino Di Bartolomei non è stato soltanto un semplice giocatore di calcio. A Roma era un punto di riferimento per la sua rettitudine morale, per la sua serietà dentro e fuori al campo di calcio. “Il 31 maggio verrà in ogni caso - scrive Luca Di Bartolomei su Facebook e Twitter - solo, sarebbe bello iniziare questi 30 anni di lontananza siderale con un botto diverso. Uno di gioia”. Il post non è passato inosservato, tanti i tifosi della Roma che hanno applaudito commossi le sue sentite parole. Il figlio di Agostino, dopo il suicidio del padre, ha intrapreso una personale battaglia contro l’uso e il possesso delle armi: tra le sue pubblicazioni, anche “Dritto al cuore” un saggio contro la cultura delle armi.