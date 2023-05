Roma, Budapest è giallorossa! Tifosi in delirio ed è pronta la coreografia

BUDAPEST - Dai Roma Club della capitale e quelli sparsi in tutta Italia ed Europa. Un flusso continuo di tifosi sta sbarcando in queste ore all'aeroporto di Budapest, pronti per la finale di questa sera contro il Siviglia. Una festa nelle strade del centro della capitale ungherese, le vie sono colorate di giallo ed rosso con le bandiere dei romanisti e le magliette di questa e delle passate stagioni indossate dai tifosi.