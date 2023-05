Italiane in Europa: tutti gli scenari in base al risultato di Siviglia-Roma

Manca poco alla fine del campionato italiano ma non tutti i verdetti sono ancora stati emessi dal campo. Se infatti il Napoli ha vinto anzitempo lo scudetto e Lazio, Inter e Milan sono sicure di un posto in Champions, per Roma, Atalanta, Juventus e Fiorentina molto dipenderà dalle finali di Europa e Conference League. Le regole per la qualificazione alle coppe europee non sono cambiate: le prime quattro squadre vanno in Champions League, la quinta e la detentrice della Coppa Italia in Europa League e la sesta in Conference. Se la squadra che vince la coppa nazionale è già qualificata alla competizione con la posizione in campionato, libera uno slot permettendo anche alla sesta classificata di qualificarsi all'Europa League e alla settima alla Conference.