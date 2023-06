Roma, e se Mourinho se ne va...

E che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a questi ragazzi che stanno in campo centocinquanta minuti senza una sola sbavatura tattica, che non concedono che un solo tiro in porta, quello di Rakitic nel primo tempo, a un avversario decisamente più forte, che sciupano per strutturale mancanza di finalizzatori almeno tre occasioni nette, che dopo due terzi perdono l’ispiratore, il cannoniere, l’assistman, il fuoriclasse, l’anima di questa squadra, che affrontano il buio che segue con coraggio ancorché senza alcuna possibilità di costruire una sola azione di manovra vera, che sono costretti a sostituire un generoso ma inconcludente Abraham con un inguardabile e indecente Belotti ? Che gli vuoi dire a questo tecnico che ti porta ai rigori, senza alcun timore reverenziale, un gruppo di comprimari, condizionato da evidenti limiti tecnici, scoperto dall’assenza di rincalzi minimamente adeguati a un’impresa storica, che pure stanotte si è sfiorata? Questi punti interrogativi puntano dritti al cuore e alla mente dei due proprietari giallorossi, i Friedkin, finalmente in tribuna – e vorrei pure vedere! – ma fino a ieri artefici di un gelo dei rapporti umani, in cui sta per consumarsi il divorzio con il più problematico, ma allo stesso carismatico, allenatore vivente.

Perché tutto si può dire di Mourinho, che sia ruvido ed egocentrico, narcisista e litigioso, ma vuoi chiederti con quale materiale umano questo prestigioso allenatore ha lavorato per due anni? Vuoi chiederti, e risponderti, su quale incremento di valore ha portato al club, valorizzando ragazzi fino a ieri considerati prestiti da serie minori? Vuoi chiederti come ha fatto a gestire la catena di infortuni che per tutta la stagione hanno azzoppato alcune delle pedine su cui faceva più affidamento? E vuoi chiederti, da ultimo, quale fluido d’amore ha sprigionato dalla sua mimica sulfurea, per irretire e portare alla fedeltà un pubblico generoso, schiodandolo dallo scetticismo di troppe annate deludenti?

Proviamo a dare una risposta stanotte, in mezzo a questa bruciante e immeritata sconfitta, ragionando sulle emozioni che Mourinho, lasciando la Capitale, consegnerebbe al suo popolo. Il primo pensiero che viene in mente, tra le lagrime giallorosse, è che la Coppa perduta d’un soffio non toglie un briciolo di dignità e di orgoglio ai giallorossi sconfitti, protagonisti di una notte vissuta senza risparmi, allo stesso modo con cui hanno vissuto un’intera stagione, donando le loro energie, i loro limiti e la loro ingenuità al fascino di un maestro severo, ma a suo modo amorevole, capace di insegnare e far crescere. Tutti escono dal bienno special più ricchi e più maturi, e questa sensazione di pienezza trasmoda dalla squadra al popolo giallorosso, perfino in una notte dolente come quella che inizia mentre scriviamo queste righe.

