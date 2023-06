La finale di Europa League tra Siviglia e Roma ha visto il trionfo degli spagnoli. I giallorossi riescono a sbloccare la sfida con Dybala al minuto 34 ma gli andalusi non si danno per vinti e riescono a pareggiare i conti con un autogol di Mancini nella ripresa. A decidere la squadra vincitrice della competizione serviranno i calci di rigore. Fatali per la squadra di Mourinho gli errori di Mancini e Ibanez dal dischetto. Rivivi la partita.