Il Feyenoord sfotte la Roma sui social: Dybala risponde con 4 pere

Europa League, il video del Feyenoord contro la Roma

Il Feyenoord, tramite il proprio account Tik Tok ufficiale, si è preso gioco della Roma, battuta dal Siviglia nella finale di Europa League a Budapest di due giorni fa. Il club di Rotterdam ha infatti gioito per la sconfitta dei giallorossi, pubblicando sui social immagini di Mourinho che si scaglia contro Slot dopo il ritorno dei quarti di finale e di Totti, alla cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League. che mostra il nome "Feyenoord" accompagnato dalla scritta "watch this" (guarda questo). Come se non bastasse viene mostrato anche lo Special One che piange per la sconfitta in finale contro il Siviglia.

La risposta di Dybala al Feyenoord

Alla provocazione non poteva non mancare la risposta di Paulo Dybala eroe della notte europea che con il suo gol ha permesso alla Roma di andare ai supplementari contro il Feyenoord per poi vincere la partita. La Joya ha infatti risposto al video pubblicato commentando con 4 pere.