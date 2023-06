Sfottò Feyenoord, la risposta della Roma sui social diventa virale

Il Feyenoord sfotte la Roma sui social: Dybala risponde con 4 pere

Lo sfottò del Feyenoord

Il Feyenoord aveva pubblicato su Tiktok un video con le immagini di Mourinho che si scaglia contro Slot, di Totti alla cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League che mostra il nome "Feyenoord" accompagnato dalla scritta "watch this" (guarda questo) e, come se non bastasse, un video dello Special One che piange per la sconfitta in finale contro il Siviglia. Non è bastata la pronta risposta di Dybala, eroe di quella notte europea che ha commentato con quattro pere: ora è arrivata anche la risposta dell'account ufficiale della Roma.

Sfottò Feyenoord, la risposta della Roma

L'account giallorosso ha postato un video con la celebre scena dei Griffin. Il protagonista Peter (a cui è stato aggiunto il logo del Feyenoord) piange in auto ripensando alla finale di Conference League persa e all'eliminazione dall'Europa League. Poi ricomincia a ridere, solo perché ha postato un video provocazione. La Roma ha risposto per le rime al club olandese, con il Tiktok che è diventato subito virale scatenando i tifosi giallorossi.