Roma, Pellegrini: "Il vostro amore rimarrà sempre nel cuore"

ROMA - La cocente sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia è viva nel cuore e soprattutto nella mente della Roma , dei tifosi e dei giocatori giallorossi. Un sogno infrantosi dagli undici metri, complici gli errori di Mancini e Ibanez che hanno permesso ai biancorossi andalusi di trionfare per la settima volta nel secondo torneo continentale per club. Chi ha cercato di alleviare il dolore dei tifosi romanisti è il capitano della squadra di José Mourinho , Lorenzo Pellegrini .

Pellegrini ai tifosi: "Volevamo regalarvi un altro trofeo"

"Ciao a tutti, sono passate un po’ di ore dalla finale di Budapest e volevo rivolgere un pensiero a tutti i nostri tifosi, a chi era negli stadi, a chi ci ha guardato da casa e chi ha combattuto fino alla fine insieme a noi". Così Lorenzo Pellegrini parla ai tifosi giallorossi in un video pubblicato dal club sui propri canali ufficiali. "Siete stati unici, ci tenevo a ringraziarvi, perchè è dall’inizio della stagione, dalla presentazione con lo Shaktar, fino alla finale di mercoledì, ci avete dimostrato tutto il vostro amore e tutto quello che avete fatto per noi in questa stagione ci rimarrà per sempre sulla pelle e nel cuore. Volevamo regalarvi un’altra gioia immensa, un altro trofeo".