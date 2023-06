Roma-Spezia: Mourinho non si vede, ma lo Stadio Olimpico è solo per lui

ROMA - José Mourinho è all’Olimpico. Non si vede ma c’è. I tifosi lo aspettano per il giro di campo finale (tecnicamente la squalifica termina al 90’) e per ribadire, ancora una volta, quanto sia lui e solo lui il re di Roma e della Roma all’annuncio delle formazioni è un boato . Già quando lo speaker legge i nomi dei giocatori in panchina i tifosi lo aspettano, quando poi Matteo Vespasiani dice: “Semplicemente José” tutto lo stadio urla “Mourinho” con una forza incredibile. Mai in stagione il boato era stato così forte e netto.

Le formazioni di Roma-Spezia, fischi a Wijnaldum



Applausi, tanti, anche per tutti i giocatori, Dybala in particolare: i romanisti hanno già scelto da chi ripartire il prossimo anno. Fischi, invece, per Wijnaldum, unico a non essere applaudito. In Tribuna Tevere, nel secondo tempo del match, è stato esposto uno striscione che dimostra ancora di più l'amore del popolo giallorosso per l'allenatore: "Un uomo solo al comando... José Mourinho per mille anni!" il messaggio dei tifosi per lo Special One. Poco dopo eccone un altro: "Petto in fuori, sguardo fiero... José Mourinho sei il nostro condottiero".