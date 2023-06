Roma-Spezia 2-1, le pagelle dei giallorossi: El Shaarawy essenziale

Mourinho (allenatore) 6,5 (In panchina Foti)

La Roma non molla mai. Il solito cuore, anche quando la stanchezza si fa sentire. Mou in una saletta dell’Olimpico, Foti espulso all’intervallo, ma la squadra sa da sola di dover dare il massimo per vincere la partita che vale la qualificazione all’Europa League.

Svilar 6,5

Incolpevole sul colpo di testa di Nikolaou, buona parata e sicuro nella ripresa sul tiro di Esposito dalla distanza e nelle uscite.

Celik 5,5

Spinge poco rispetto alle ultime uscite, dopo il vantaggio dello Spezia avrebbe dovuto dare qualcosa in più.

Llorente (1’ st) 6

Si dispera a dieci dalla fine per non aver centrato la porta di testa. Buoni interventi in anticipo nel finale.

Mancini 6

Impeccabile dietro, lascia solo un contropiede a Nzola mal sfruttato dallo Spezia.

Roma-Spezia: Mourinho non si vede, ma lo Stadio Olimpico è solo per lui

Wijnaldum (37’ st) 6,5

Gran giocata nello stretto per servire El Shaarawy che si prende il rigore. Bersagliato dai fischi per la sua brutta prestazione in finale.

Smalling 6,5

Sempre leader, sempre essenziale. Difende, marca, recupera e anticipa.

Zalewski 6,5

Trova la sua seconda rete stagionale con un bel cross teso a girare sul secondo palo e che Zoet non battezza bene. La fortuna lo ha aiutato a rifarsi dopo aver tenuto in gioco Nikolaou sul gol del momentaneo vantaggio dei liguri.

Cristante 6,5

Senza Matic è lui il regista della squadra. Imposta, difende e cerca spazi per l’attacco.

Bove 6

Il suo solito lavoro di pressing a tutto campo e di aggressione ai portatori di palla.

Matic (19’ st) 6

Entra e giostra come al solito il pallone. Importante negli ultimi minuti.

Dybala 7

Sempre lui, anche quando non è al meglio. La Joya regala dal dischetto la vittoria che vale la qualificazione all’Europa League. Poi l’esultanza sotto la Curva Sud e l’abbraccio ai tifosi. Si prende un giallo che da diffidato lo costringerà a saltare la prossima gara. La speranza dei tifosi è che sia con la Roma.

Pellegrini 6,5

Si muove tanto per il campo, serve a El Shaarawy il pallone sbattuto sulla traversa, lavora come sempre sulla doppia fase e per un soffio nella ripresa non trova la rete. Si prende un giallo che da diffidato lo costringerà a saltare la prima del prossimo campionato.

El Shaarawy 7

Attivo e reattivo, sempre in cerca del pallone e di un guizzo per la rete. La traversa nel primo tempo grida vendetta, poi nel finale e da centravanti si prende il calcio rigore essenziale per la qualificazione all’Europa League.

Belotti 5

Spaesato, non riesce mai a essere pericoloso e a trovare uno spazio in cui infilarsi. Di testa non va meglio. Chiude senza reti un pessimo campionato. E probabilmente è stata la sua ultima partita con la maglia della Roma.

Abraham (19’ st) sv

Entra, poi si fa male al ginocchio ed è costretto al cambio. Esce con la barella e tra le lacrime.

Abraham, infortunio shock: rottura del crociato!

Spinazzola (35’ st) sv