Roma, il giudice sportivo squalifica Dybala, Pellegrini e Foti

ROMA - Fioccano le squalifiche in casa Roma dopo l'ultima gara di campionato, contro lo Spezia. A farne le spese maggiori è stato il vice di Mouriho (a sua volta in tribuna per squalifica), Salvatore Foti, cui sono state comminate due giornate di stop "per avere - si legge nel comunicato - al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose; recidivo". Tra i collaboratori del tecnico portoghese della Roma, anche Michele Salzarulo "per essere, al 46' del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco arrivando quasi all'altezza del cerchio di centrocampo innescando un battibecco con un calciatore della squadra avversaria".