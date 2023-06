Cosmi attacca Xavi dopo le critiche a Mourinho: "Stai zitto cogl..."

ROMA - Non si placano le polemiche seguite al ko della Roma nella finale di Europa League a Budapest, dove i giallorossi hanno perso ai rigori contro il Siviglia. Dopo le proteste di José Mourinho per la direzione di gara e il duro faccia a faccia avuto nel post-partita dallo 'Special One' con l'arbitro Anthony Taylor (poi aggredito verbalmente dai tifosi giallorossi all'aeroporto), diversi addetti ai lavori hanno puntato il dito contro il tecnico di Setubal e tra questi anche Xavi.