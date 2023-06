Roma, il saluto social di Wijnaldum: "Grazie per il meraviglioso sostegno"

ROMA - "Grazie tifosi giallorossi per l'atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per il sostegno di questa stagione". Così Gini Wijnaldum saluta la Roma dopo una stagione in chiaroscuro, condizionata soprattutto dal grave infortunio alla tibia destra che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Il centrocampista olandese tornerà così al Psg, club proprietario del suo cartellino, dopo un finale di stagione da dimenticare.