Stadio Roma, Veloccia: "Siamo in linea coi tempi"

ROMA - "Il percorso per il nuovo stadio della Roma ? Oggi stiamo pubblicando l'avviso per individuare il coordinatore del dibattito pubblico. Si tratta della procedura tramite la quale coinvolgiamo il territorio sul progetto anche per ascoltare e recepire osservazioni, proposte, critiche, alternative progettuali". A dichiararlo ai microfoni di radio New Sound Level è stato Maurizio Veloccia , assessore all’Urbanistica di Roma Capitale : "Si tratta di un normale processo - prosegue Veloccia - previsto per la legge per questo genere di grandi opere. Parte oggi l’avviso per individuare il soggetto esterno che svolgerà questa funzione, anche di garanzia e di rapporto con il territorio". Per lo stadio peraltro, è stata approvata da circa un mese la delibera di pubblico interesse .

Veloccia: "Siamo in linea". Quali sono i tempi?

"La Roma si sta impegnando per avviare tutte le fasi legate al progetto finale cioè il progetto che poi dovrà essere consegnato. E che dovrà consentire di avere i permessi di costruire lo stadio. Qundi siamo abbastanza in linea con i tempi che ci eravamo prefissati", ha precisato Veloccia, che poi entra nel dettaglio sulle prossime tappe, previste in tempi abbastanza brevi: "Questa ulteriore delega espropriativa potrà permettere di accelerarli. Sono certo che il lavoro che è stato avviato con la delibera approvata dall’Assemblea Capitolina stia proseguendo. Immaginiamo di poter avviare e completare in tempi ristretti il dibattito pubblico subito dopo le vacanze, per poi dare alla Roma anche le osservazioni del territorio per costruire questo progetto definitivo: che sia quanto più solido possibile e che possa ottenere tutti i permessi anche dagli altri enti, come Regione e gli altri", ha concluso Veloccia. Recentemente anche il sindaco Gualtieri ha sottolineato come per lo stadio si stia procedendo secondo la tabella di marcia.