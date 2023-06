Bove idolo: la Roma prepara il prolungamento di contratto

Dalle lacrime di Budapest all’Europeo Under 21, passando attraverso un post dolcissimo scritto con cura su Instagram e indirizzato ai tifosi. Edoardo Bove è ormai un punto fermo della Roma del futuro, oltre che un idolo della gente. Nella settimana in cui ha compiuto 21 anni ha vissuto l’emozione più importante della carriera, segnando il gol decisivo nei 180 minuti contro il Bayer Leverkusen per raggiungere la finale di Europa League. Da quel momento anche i più scettici si sono resi conto che Mourinho non aveva sbagliato a dare fiducia all’altro «bambino», ribattezzato bonariamente «cane malato» per la capacità di aggredire ogni pallone, senza stancarsi, senza arrendersi. Bove ha avuto la maturità di capire che per ritagliarsi un ruolo importante tra i grandi si sarebbe dovuto reinventare come centrocampista: abituato alla qualità, alla rifinitura, agli inserimenti, ha imparato a giocare da mediano e addirittura da esterno per riempire le caselle lasciate vuote da infortuni, squalifiche e scadimenti di forma.