Mara Sattei in giallorosso scatena il siparietto social con la Roma e Damiano dei Maneskin

"Roma è sempre la stessa". Con queste semplici parole e delle foto in cui la ritraggono con indosso una maglia giallorossa personalizzata con il numero 12, Mara Sattei ha dichiarato il suo amore per la Roma . La cantante nata a Fiumicino, e arrivata 19esima a Sanremo 2023 con il brano Duemilaminuti, ha fatto impazzire sui sociali i tifosi giallorossi pubblicando su Instagram il suo primo post a tinte giallorosse.

La Roma risponde a Mara Sattei

Le foto di Mara Sattei in giallorosso, scattate in una nota catena di specialità alimentari italiane e internazionali della Capitale, ha suscitato la reazione non solo dei tifosi della squadra di Mourinho ma anche di alcuni suoi colleghi famosi. La Roma ha infatti risposto alla Sattei postando tre emoticon di applausi. Mentre Damiano dei Maneskin, autore del brano che l'artista ha portato quest'anno sul palco dell'Ariston e grande tifoso romanista, le ha scritto: "La migliore Mara". Infine anche Noemi, altra grande tifosa giallorossa che ha cantato all'Olimpico per Roma-Barcellona ai quarti di finale della Women's Champions League, le ha dedicato due cuori giallorossi.