Escape Room allo stadio: l'iniziativa inedita di Roma e Socios

ROMA - Lo Stadio Olimpico come sfondo, la partita della Roma come premio e sei tifosi, accompagnati dalla leggenda giallorossa Vincent Candela, come concorrenti. Sono stati selezionati tra oltre 400 partecipanti al contest dal titolo “Fan In The Box”, riservato ai possessori di Fan Token $ASR, che metteva in palio una particolare esperienza VIP in occasione del match con l'Udinese.