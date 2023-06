Scamacca è carico, il video fa esaltare i tifosi della Roma: le reazioni

Gianluca Scamacca è uno dei nomi caldi in ottica Roma. Pinto, attualmente a Londra e immortalato con Mourinho per parlare di mercato, è volenteroso di consegnare allo Special One una punta dopo l'infortunio di Abraham e l'attaccante italiano attualmente tesserato con il West Ham sembra uno dei nomi papabili per i giallorossi. Proprio il ragazzo di Fidene ha da poco pubblicato un video social in cui dà prova delle sue capacità e i tifosi romanisti lo hanno commentato esaltandosi per le sue qualità.