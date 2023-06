Retroscena Garcia: quando De Rossi lo vide suonare e disse a Pirlo...

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli . Il francese è l'uomo scelto da De Laurentiis per proseguire, e perché no migliorare, il bellissimo cammino intrapreso da Luciano Spalletti. A Roma conoscono bene il tecnico che ha diretto i giallorossi dal 2013 al 2016 e a svelare un retroscena curioso ci ha pensato proprio l'ex Daniele De Rossi.

De Rossi, il retroscena su Garcia

Nell'estate del 2013, quella dell'arrivo del tecnico, De Rossi era in ritiro a Coverciano quando arrivò la notizia che Garcia sarebbe stato il nuovo allenatore della Roma. “Vado a cercare qualcosa su internet e scopro il video di uno con la chitarra che canta “Porompompero”. Mi volto verso Pirlo e gli dico: “Guarda chi abbiamo preso…”. "In quei giorni si parlava di Allegri e sinceramente ho dei dubbi”. Sei mesi dopo, il cambio netto di rotta: “Ringrazio Dio che abbiamo preso “Porompompero”. Con uno come lui si può vincere”.