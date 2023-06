Ufficiale il rinnovo di Smalling: "Alla Roma la fase migliore della mia carriera"

Chris Smalling resterà alla Roma fino al 2025. La notizia era nota da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità. Smalling ha rinnovato per due stagioni allo stesso stipendio del contratto attuale (circa 3 milioni) con bonus legati a presenze e prestazioni. Queste le sue parole: "Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito. La crescita del club, inoltre, è sotto gli occhi di tutti da ogni punto di vista. Desidero infine ringraziare i nostri tifosi: anche il loro amore incondizionato ha giocato un ruolo nella mia decisione”. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, Smalling ha collezionato 143 presenze e 10 gol in quattro stagioni con la maglia della Roma, contribuendo alla conquista della storica prima edizione della UEFA Europa Conference League nel 2022. "Per me è un onore rinnovare con questo club così speciale - ha aggiunto Smalling su Instagram -. Voglio raggiungere nuovi traguardi e voglio farlo con questa squadra. Sono entusiasta di iniziare questo capitolo con tutti voi: andiamo a fare la storia insieme. Grazie".