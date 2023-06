Roma, il West Ham dice no al prestito: ma Pinto ha un alleato

ROMA - Tiago Pinto torna a Roma senza il sì del West Ham. Il club inglese ha infatti rifiutato l'offerta di prestito presentata per Gianluca Scamacca, forte della concorrenza di diversi club per il ragazzo e la volontà di non perdere un investimento fatto la scorsa estate da 36 milioni più 6 di bonus. Fine della trattativa? No, ma servirà del tempo per ritornare all'assalto. O con un'offerta migliore, o con un avvicinamento del West Ham consapevole che dandolo a Mourinho e facendolo giocare titolare per un'intera stagione aiuterebbe il ragazzo a tornare ai suoi livelli dopo un anno sfortunato e caratterizzato dagli infortuni.