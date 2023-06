Dybala e Pogba insieme a Miami: il video diventa virale sui social

Nel calcio ci sono amicizie inesorabili, che rimangono vive anche a distanza di anni. Quello tra Paulo Dybala e Paul Pogba è un legame nato ai tempi della Juve , ma continua a essere forte anche adesso, venendo coltivato soprattutto in questo periodo di vacanze al termine della stagione. I due, infatti, come testimoniato da un video, sono insieme a Miami con le rispettive compagne.

Dybala e Pogba insieme a Miami: il video virale

È bastato un video pubblicato su TikTok - diventato virale - per far ricordare a tutti i tifosi della Juve di quella coppia che ha fatto sognare i bianconeri nella stagione 2015/16. Nel reel, i due giocatori vengono ripresi con le rispettive fidanzate tra le strade di Miami, intenti a sfoggiare le proprie esultanze tipiche (la "dab" di Pogba e la "Dybala mask" della Joya). Con ogni probabilità, per Pogba si tratta di un'altra tappa del suo tour americano, iniziato già per assistere alle finals di NBA.